Myrderier fortsætter i overfyldte brasilienske fængsler

Søndag 15. januar 2017 kl. 09:48Antallet af dræbte under kampe mellem rivaliserende grupper i overfyldte brasilienske fængsler er nu oppe på 110 på få uger. Der er netop sket 10 nye brutale mord, afsløret ved at man har fundet afhuggede hoveder. Passeret i et fængsel med plads til 600 indsatte, men fyldt langt over bristepunktet med 1.100 - det skulle gå galt.De seneste brutale kampe i dette fængsel (Alcacuz) har udspillet sig i et døgn. Voldsomhederne har en form og et omfang, så de fængselansatte ikke kan trænge ind for at få det stoppet.