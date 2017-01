Ny fantastisk præstation med dansk VM-sejr på 35-28

Lørdag 14. januar 2017 kl. 22:23Et dansk herrehold, der gav opvisning i håndboldkunst. Er ikke for meget at betegne en ny fantastisk præstation ved håndbold-VM i Frankrig i aften. Danmark besejrede Egypten med 35-28, men modstanderne skal roses for deres ihærdighed og kampvilje. Det var en værdig taber.Næste danske modstander er Sverige, som mødes mandag aften.