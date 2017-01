Politifolk sigtet for at have stjålet dyre design-lamper

Lørdag 14. januar 2017 kl. 20:35I mange måneder har en pinlig sag om tyveri fra politigården i København været under udvikling hos den særlige enhed, der efterforsker død, lemlæstelse og fup og fusk, når politiet er impliceret. Nu er 2 politifolk (en leder og en efterforsker) blevet sigtet for at stå bag tyveri af dyre design-lamper.Ifølge forlydender (indtil videre) er nogle af lamperne blevet fundet ved ransagning hos de 2 politifolk, mens andre er solgt via internet-auktioner for store summer.Politiklagemyndigheden (som den særlige enhed kaldes) er næsten færdig med sin efterforskning af den pinlige sag. Derefter vil den blive overgivet til statadvokaten, som skal tage stilling til eventuel anklage mod de 2 politifolk.