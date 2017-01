Fuld 61-årig mand slået ned med en flaske og røvet

Lørdag 14. januar 2017 kl. 16:32Det gik voldsomt for sig mellem en fuld 61-årig mand og en røver på gaden i nat i nordjyske Ålborg. Manden blev slået ned med en flaske, hvorefter røveren forsøgte og muligvis også havde held til at få hævet penge med kort på mandens konto. Når det er uvist, skyldes det den overfaldne mands beruselse. Han har haft svært ved at forklare sig.Den 61-årige blev fundet liggende på gaden af en forbipasserende bilist, som straks slog alarm. Manden har bl.a. brækket næsen ved overfaldet.