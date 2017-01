Byhus i det gamle Nykøbing F sendt til ny tvangauktion

Lørdag 14. januar 2017 kl. 16:12Der skal en ny 2. tvangauktion til for at finde en ny ejer af byhuset Engvej 21 i det gamle Nykøbing F. Ved første auktion var højeste bud for de 94 kvm bolig 410.000 kr. Huset er offentligt vurderet til 740.000 kr. og behæftet med 769.000 kr. Grunden er som altid ved byhuse lille, 136 kvm.Den nye tvangauktion holdes i retten i Nykøbing F onsdag 8. februar.