Ung mand dræbt i solo-ulykke

Lørdag 14. januar 2017 kl. 09:10En 19-årig mand blev i nat dræbt i en solo-ulykke med sin bil på en landevej nord for sydjyske Vojens. Den unge mand mistede herredømmet, og bilen rullede rundt for tilsidst at ende på siden i en grøft. Formentlig var fart og glatføre i kombination årsag til den tragiske ulykke.Ulykken skete på den lige Billundvej, som fører fra Vojens mod nord.