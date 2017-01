Usædvanligt tyveri i nattens mørke - en hest er væk

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 13. januar 2017 kl. 16:50Én ting er at få stjålet rideudstyr, men noget andet er da, at også hesten forsvinder. Dette er imidlertid tilfældet fra en stald lige uden for den nordjyske landsby Hornum. Hesten er væk, en hingst 176 cm høj, så det er ikke en karl, man sådan lige putter til side og skjuler.Tyveriet skete faktisk i nattens mørke sidste weekend, men ejeren og politiet leder stadig efter hesten.