Splittede Cypern samlet i ét land er sandsynligvis fatamorgana

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 13. januar 2017 kl. 16:23Det græsk og tyrkisk opdelte Cypern samlet i ét land, således som man nu har indledt forhandlinger om, er sandsynligvis fatamorgana. Et tankespind uden forbindelse til realiteternes verden. Hvor Tyrkiet og Grækenland aldrig har været venner og næppe heller bliver det.Siden 1974 har Cypern været delt, og der har ofte været stridigheder. Med den eneherskende tyrkiske præsident Recep Erdogan er der næppe udsigt til nogen ny aftale om øen. Erdogan har i dag været på banen med en melding om, at tilbagetrækning af de 30.000 tyrkiske soldater fra Cypern er uden for diskussion. Med en tilføjelse om, at medmindre grækerne gør det samme...Den græske del af Cypern blev medlem af EU i 2004. Hvilket ikke bragte væsentlige forandringer i forholdet mellem grækere og tyrkere på middelhav-øen.