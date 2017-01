Dansker dræbt i voldsom ulykke på den tyske side af grænsen

Fredag 13. januar 2017 kl. 11:28En 44-årig ikke nærmere identificeret dansk mand blev sent i aftes dræbt i en voldsom ulykke på autobahn A7 (videreforløbet af den jyske motorvej E45) lige syd for den dansk-tyske grænse (ved Flensburg). Hans 40-årige hustru blev kvæstet bragt på sygehuset, men formodes at overleve.Ved ulykken blev bilen totalt knust, og de 2 personer måtte skæres fri. Manden var dræbt på stedet.Ulykken antages at være sket på grund af meget høj fart kombineret med glatføre.