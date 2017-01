Ophidset fitness-udøver brugte ansat som boksebold

Fredag 13. januar 2017 kl. 10:27Det gik hedt for sig i en diskussion sent i går eftermiddag mellem en fitness-udøver og en ansat i et fitness center i Slagelse. En 31-årig mands argumenter slap øjensynligt op, idet han i stedet benyttede en 27-årig ansat mand som boksebold. Den ansatte fik knytnæver at smage i ansigtet.Efter den korporlige afslutning på diskussionen blev politiet tilkaldt og var ude at lede efter den hårdslående fitness-udøver. Han blev fundet og sigtet for vold.