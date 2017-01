Frihedmedalje til den afgående amerikanske vicepræsident

Fredag 13. januar 2017 kl. 07:10Den afgående amerikanske vicepræsident Joe Biden (74 år) er blevet hædret for sin indsats med "The Presidential Medal of Freedom" (frihedmedalje). Hæder-medaljen er kun givet til en håndfuld, herunder tidligere pave John Paul den 2. Den blev i går overrakt Biden af den ligeledes afgående præsident Barack Obama og var en kæmpe overraskelse.Joseph Robinette (Joe) Biden Jr. er født i Pennsylvania og var senator fra 1973 indtil han i 2009 blev udpeget som vicepræsident.Barack Obama holdt forleden sin sidste tale til det amerikanske folk. Den kan læses på www.whitehouse.gov website for præsidentens residens Det Hvide Hus i Washington.