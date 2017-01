Direktør for universitetsygehus fyret efter 6 år på posten

Torsdag 12. januar 2017 kl. 21:10Efter 6 år på posten som direktør for universitetsygehuset i Århus er Gert Sørensen i dag fratrådt. Fyret på gråt papir, fordi region Midtjylland vil have en anden profil til at stå i spidsen for det. Naturligvis er denne formulering udtryk for, at der har været konflikt på området.Regiondirektør Jacob Stengaard Madsen, der kom til Midtjylland fra region Syddanmark for 1½ år siden, har ført "kniven" i opgøret med den nu tidligere sygehusdirektør.