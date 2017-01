Ny bommert i skandale-region - denne gang om brystkræft

Torsdag 12. januar 2017 kl. 20:19Region Syddanmark har ikke meget at kippe med flaget over. Den ene skandale afløser den anden, og nu er en ny alvorlig bommert dukket op. Denne gang handler det om brystkræft, hvor 138 kvinder er blevet for sent indkaldt til videre undersøgelser efter en første melding om, at de har kræft.Skandale-regionen har ikke fulgt de instruktioner, man allerede i 2014 modtog fra sundhedstyrelsen.Den nye bommert er detaljeret omtalt på www.regionsyddanmark.dk i dag.