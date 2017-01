Bandidos-medlem anholdt ved Vordingborg for skarpladt pistol

Torsdag 12. januar 2017 kl. 16:15En 25-årig mand med tilknytning til rockergruppen Bandidos i Næstved blev i går anholdt på en adresse ved Vordingborg for at have været i besiddelse af en skarpladt pistol. Som han gravede ned i en skov for at skjule den. Den blev imidlertid fundet af politiet, som de sidste par måneder har ledt efter manden.I et efterfølgende grundlovforhør i retten i Næstved i går blev det unge Bandidos-medlem varetægtfængslet i 4 uger.