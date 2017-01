Netto-direktør fyret

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 12. januar 2017 kl. 11:58Chefen for Danmarks mest succesfulde supermarked kæde Netto er fyret. Efter 11 år som direktør er det slut for Claus Juel-Jensen. Der skal "nye boller på suppen", fordi Netto skal vokse i udlandet, i Sverige og Polen. I forvejen har Netto et solidt fodfæste på det store tyske marked.Dansk Supermarked Group har allerede fundet den nye direktør, som imidlertid først tiltræder til efteråret.