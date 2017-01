Diskotek har fyret alle ansatte med en facebook besked

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 12. januar 2017 kl. 10:15Det er blevet nye tider - også når man skal fyres fra sit job. Alle ansatte (angiveligt 40 unge) på diskoteket The Gap i nordsjællandske Hillerød har modtaget deres opsigelse. Sendt som en facebook besked, hvori ejeren meddeler, at diskoteket lukker straks.The Gap ApS driver diskoteker i andre byer bl.a. Nykøbing F og Ålborg, og virksomheden er sund økonomisk. I seneste regnskabår præsterede man et overskud på næsten 700.000 kr. Egenkapitalen nærmer sig 1½ million kr. Derimod har moderselskabet det skidt økonomisk.Om baggrunden for at lukke det nordsjællandske diskotek meddelte ejeren på facebook, at man har besluttet at "fokus skal være andetsteds".