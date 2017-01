10 Stark byggemarkeder lukkes - bl.a. i Nakskov og på Langeland

Onsdag 11. januar 2017 kl. 13:56Der bliver til stadighed lidt længere til alting, når man har valgt at bosætte sig i fredelige og åndelige omgivelser i yderområder og på landet. I dag meddeler byggemarked-kæden Stark, at 10 butikker forsvinder 10. februar. Heriblandt er butikkerne i Nakskov og i Rudkøbing på Langeland.De øvrige lukninger sker i nordjyske Hou, midtjyske Brædstrup og Bjerringbro, Ebeltoft på østjyske Djursland, Søndersø og Ørbæk på Fyn og sjællandske Højby og Osted.Så vidt muligt får de ansatte et nyt job i de tilbageværende 73 Stark byggemarkeder.