Sjælden græsk plage - sne og frost har hærget landet

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 11. januar 2017 kl. 09:36Hundredtusindvis af danskere, der valfarter til et utal af feriesteder i Grækenland, har svært ved at forestille sig den sjældne plage, som landet har været udsat for den sidste uges tid. Sne og frost har gjort alting besværligt, ikke mindst livet under de vanlige, solrige og varme himmelstrøg.Generne har været så store, at selv togtrafikken har haft vanskeligheder. Man er ikke vant til sne og minusgrader.Fra i morgen skulle det imidlertid være slut. Temperaturpilen begynder igen at vende op i løbet af i dag, og der ventes plus 10 grader den næste uge.