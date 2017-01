Kvinde indbrændt i lejlighed i Næstved - blev fundet på sofa

Onsdag 11. januar 2017 kl. 06:43En 48-årig kvinde indebrændte i nat i sin lejlighed i et af Næstveds store etagebolig kvarterer. Da brandvæsenet havde fået slukket ilden og kunne komme ind i lejligheden, fandt man kvinden liggende livløs på en sofa. Hun blev omgående bragt til sygehuset i Slagelse, hvor man forgæves kæmpede for at bringe hende tilbage til livet.Der er endnu ingen forklaring på, hvordan branden i lejligheden opstod. Der blev alarmeret kort før midnat.