Politiets teori - far slog mor og 4 børn ihjel og begik selvmord

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 10. januar 2017 kl. 19:46Der er ikke forelagt beviser, men politiet har en teori om, at far slog mor og 4 børn ihjel og derefter begik selvmord - i familie-tragedien fra stationbyen Ulstrup mellem midtjyske Langå og Bjerringbro. Hvor 2 voksne og 4 børn blev fundet døde i et hus i går. Politiet har til aften meddelt følgende:Der er foretaget en endelig identifikation af de 6 personer. Det drejer som om husets beboere i form af en 45-årig mand, hans 42-årige hustru og deres 4 fælles børn - 2 drenge på henholdsvis 3 og 11 år og 2 piger på henholdsvis 6 og 16 år.Baseret på de foreliggende oplysninger i sagen er det politiets umiddelbare vurdering, at de 4 børn og den 42-årige kvinde alle er blevet dræbt af den 45-årige mand, som efterfølgende tog sit eget liv.