Ung mand dræbt i voldsom kollision med minibus

Tirsdag 10. januar 2017 kl. 16:37En 19-årig mand er i eftermiddag blevet dræbt i en voldsom frontal kollision mellem hans bil og en minibus. Den unge mand kørte over i den modsat rettede vejbane på en omfartvej ved Århus-bydelen Hasselager. Minibussens chauffør, der kvæstet blev bragt på sygehus, havde ingen chance for at undgå den skæbnesvangre ulykke.Der er endnu ingen formodninger om årsagen til den dræbtes kørsel direkte ind i den modkørende minibus.