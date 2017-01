Pengetransport røvet i Ringsted - chaufføren slået ned

Tirsdag 10. januar 2017 kl. 16:07En pengetransport er i eftermiddag blevet røvet i Ringsted tæt ved forløbet af Vestmotorvejen. Pengetransportens chauffør blev slået brutalt ned. Hvor mange penge, det lykkedes den øjensynligt enlige røver at tilegne sig, er ukendt. Røveren flygtede på en el-cykel.Røveriet skete, da chaufføren var på vej til sin bil efter at have hentet penge i en forretning. Røveren truede ham med en pistol og anvendte peberspray.