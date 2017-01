Mystik om 2 døde voksne og 4 døde børn - var det mord?

Tirsdag 10. januar 2017 kl. 13:37Noget er grueligt galt konstaterer politiet i forbindelse med fundet af 2 døde voksne og 4 døde børn i et hus i et villakvarter i den midtjyske stationby Ulstrup mellem Langå og Bjerringbro i går. De døde er en familie bestående af mor og far (i 40 års alderen) og 2 døtre og 2 sønner (i alderen 3-16 år). Sagen er mystisk og efterforskes som mord.Politiet har fortsat undersøgelserne i huset og af de 6 lig natten igennem, og der finder obduktion af de døde sted i dag. Man håber ad den vej at få yderligere viden til at belyse den meget tragiske sag.