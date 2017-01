Direktør i Nykøbing F sælger alt og drager jorden rundt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 10. januar 2017 kl. 13:06Til foråret går vicedirektør Lisbeth Lumbye Rasmussen for sidste gang ind ad døren på Nykøbing F Sygehus for at passe sit arbejde. Hun og manden er nemlig ifærd med at sælge alt, hvad de ejer fra bil til hus, for derefter at drage jorden rundt. Parret har afsat 5 år til at sejle de 7 verdenhave tynde.En beslutning som ikke mange tager i deres liv. Sygehusdirektøren, der har sagt op efter 4 år i jobbet, og hendes mand glæder sig imidlertid til at leve på en helt anden måde.