Busser skulle være varme til morgen - udbrændte i nat

Tirsdag 10. januar 2017 kl. 06:58Et fyr i en bus antændte i nat en voldsom brand i hele 7 af slagsen i Ålborg. Busserne skulle være varme til morgen af hensyn til passagerer og chauffører, men det blev altså for meget af det gode. Meter høje flammer fortærede i stedet busserne på parkeringanlægget i den nordjyske storby.Politiet har til morgen fastslået, at det var et fyr, der antændte den ene bus, hvorfra ilden bredte sig til de øvrige.