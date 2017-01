Pistol-bevæbnet og maskeret mand røvede supermarked

Mandag 9. januar 2017 kl. 23:01En maskeret og pistol-bevæbnet mand har i aften røvet et Netto supermarked i sydøstjyske Haderslev. Røveren truede en kvindelig ansat med pistolen til at udlevere penge, som han efterfølgende flygtede med i en pose. Udenfor ventede en anden mand i en bil - og væk var de.Udbyttet ved røveriet kendes ikke. Politiet forsøger i øjeblikket at finde de 2 mænd.