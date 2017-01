Noget stort og specielt - og meget dyrt slår dørene op for kulturen

Mandag 9. januar 2017 kl. 22:01Den 11. januar 2017 bliver en speciel dag i nordtyske Hamburg - landets næststørste millionby, hvor kultur i trivsel får endnu en plads at udfolde sig på. Et 3 uger langt program skydes igang og danner den officielle indvielse af et rent palads til 700-750 millioner kr. på havnefronten. Elbphilharmonie knejser mod den blå himmel og rummer 2 koncertsale, hotel og lejligheder. Et helt specielt bygningværk formet som en stor krystal bestående af bl.a. 1.000 glas-elementer. Anderledes og enestående bygget op på fundamentet af et af havnens historiske pakhuse, der omkring 1890 rummede the, kakao og tobak ankommet fra de oversøiske besiddelser. Der er noget nyt at studere under et besøg i Hamburg. Byens hidtidige samlingsted for musik- og kulturlivet - Laeiszhalle, som blev indviet i 1908, ændrer ikke status som følge af den nye perle i havnen.Der er et stort galleri, beskrivelser og program for de 3 ugers indvielse på www.elbphilharmonie.de for de videbegærlige.