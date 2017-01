Underskud helt i top - akkurat som boldklub i superligaen

Mandag 9. januar 2017 kl. 20:57Københavnske Lyngby Boldklub har placeret sig i toppen af fodboldens superliga (med en 5. plads), men er også i top, hvad underskud angår. I dag har klubben præsenteret generalforsamlingen for er kæmpe minus på 25 millioner kr. i 2015/16. Klubben mangler derfor penge, men de er på vej, beroliger bestyrelsen.Den nødvendige tilførsel af penge skal komme fra et bebudet salg af klubben. Bestyrelsen mener, at en investorgruppe slår til med udgangen af denne måned. Hvilket altså vil vise sig.