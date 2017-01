Politi har fundet 4 børn og 2 voksne døde i hus i stationby

Mandag 9. januar 2017 kl. 15:52Efter en anmeldelse for nogle timer siden rykkede politiet ud til et hus i stationbyen Ulstrup mellem midtjyske Langå og Bjerringbro. Et grueligt syn mødte politifolkene, som fandt 4 børn og 2 voksne døde i huset. Det er endnu et mysterium, hvad der er passeret i huset.Politiet arbejder med undersøgelser sideløbende med retmedicinere i huset for at finde ud af, hvad der er sket.