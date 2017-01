72-årig mand døde i fald på et uhyggelig isglat fortov

Mandag 9. januar 2017 kl. 14:32En 72-årig mand i landsbyen Kirke Såby vest for Roskilde døde i weekenden i fald på et uhyggelig glat fortov ikke langt fra sit hjem. I faldet knaldede han hovedet i fortovet og døde på stedet. Tilkaldt redning og læge kunne intet stille op over for den fatale glatføre-ulykke.Fortovet var så isglat, at redningfolkene måtte lægge tæpper udover det, imens de arbejdede med den dødeligt tilskadekomne mand.