Bombetrussel mod skole - alle elever er evakueret

Mandag 9. januar 2017 kl. 13:38En skole i Rønde på jyske Djursland er ramt af en bombetrussel, og alle skolens elever og ansatte er evakueret. Bombe-eksperter er på vej til skolen for at gennemsøge den for sprængstof. Bombetruslen blev fremsat i en telefonsamtale til skolen ved middagtid.Skolen i Rønde har 550 elever, og de kommer ikke mere til undervisning i dag.