McDonald's har solgt det meste af butikken i Kina for milliarder

Mandag 9. januar 2017 kl. 11:42Det er store forhold, og så alligevel småt i det store kinesiske land. Hvor McDonald's har solgt det meste af butikken til et nyt nationalt konsortium for 15 milliarder kr. En handel omfattende 2.200 restauranter. Den amerikanske burger kæde beholder 20% af aktierne i et nyt fælles selskab.I handlen indgår også planer om at åbne 1.500 nye restauranter i Kina. Hvor der ventes stærkere økonomisk vækst, dermed øget salg og flere jobs. I dag er der 120.000 ansatte i McDonald's restauranter i landet. Den første blev åbnet for 26 år siden.