Farøbroen er spærret af brændende lastbil

Mandag 9. januar 2017 kl. 11:02For trafik i retning fra Lolland-Falster til Sjælland går turen lige nu over Storstrømbroen. Sydmotorvejen over Farøbroen er nemlig spærret i nordgående retning på grund af brand i en lastbil. Det vil vare endnu nogen tid, inden brandslukning og oprydning er tilendebragt, og broen igen kan åbnes for al trafik.Nærmere enkeltheder om lastbilbranden foreligger endnu ikke.