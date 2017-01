Ung mand kastet ud af bil i solo-ulykke - er i livfare

Mandag 9. januar 2017 kl. 09:22En 21-årig mand befinder sig i livfare mellem hænderne på lægerne på sygehus i Århus, efter at han sent i aftes blev kastet ud af sin bil i en solo-ulykke nær limfjordbyen Skive. Hvor han mistede herredømmet og bilen tog sig en ordentlig tur gennem en stribe træer i et læhegn langs vejen.Der er ingen nærmere forklaring på den voldsomme ulykke, som ikke blev observeret af andre.