Virksomheder investerer 25 millioner kr. og starter nyt på Nordfalster

Søndag 8. januar 2017 kl. 21:58Restauration kæden Burger King, benzinstation kæden Go'on og den lokale dækspecialist og værksted Jørgensen Dæk fra Stubbekøbing investerer 25 millioner kr. og starter nye firmaer i erhvervområdet ved Sydmotorvejen mellem Stubbekøbing og Nørre Alslev på Nordfalster. De 3 virksomheder skaber dermed 45 jobs. De 2 kædefirmaers koncept kendes i forvejen. Jørgensen Dæk etablerer et servicecenter for person- og varebiler og ikke mindst målrettet pendlere, samt en fuld sortiment kiosk. De 3 virksomheders kæmpe investering og etablering på stedet, giver erhvervområdet et ordentlig skub fremad. I forvejen er der 2 virksomheder i området ved motorvejen. Specielt for den lokale virksomhed Jørgensen Dæk er dispositionen et kæmpe spring fremad. Firmaets indehaver Lars Jørgensen har i årevis haft kig på mulighederne ved motorvejen.Jørgensen Dæk fastholder samtidig med den nye virksomhed sit veletablerede dæk- og værkstedfirma på havnen i Stubbekøbing.