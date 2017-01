Forsinket juletræ-brand

Søndag 8. januar 2017 kl. 20:57Et ældre ægtepar i nordsjællandske Holte fik sat det sidste fut i julen i bogstaveligste forstand, da de i aftes ville nyde deres juletræ en sidste gang. De tændte stearinlysene, men så fik de sig en "blunder" ved træet, hvori der gik ild. De vågnede ved den heldigvis mindre brand, som dog måtte have brandvæsenets bistand for at blive bekæmpet.Ægteparret i 70-80 års alderen måtte efterfølgende genhuses, fordi deres hjem var betydeligt røg- og sodskadet. Den forsinkede juletræ-brand vil de med sikkerhed aldrig glemme.