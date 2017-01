Meningløs oprustning i Europa - rettet mod Rusland

Søndag 8. januar 2017 kl. 15:07231 tanks og kampkøretøjer og yderligere svært militært udstyr er netop ankommet fra de "amerikanske venner" i NATO til Europa. Kørt i land i nordtysk havn. Snart følger 3.500 soldater, der skal udstationeres i en helt meningløs oprustning i Europa. "Fjenden" er Rusland.Al isenkrammet og soldaterne skal fordeles i 7 europæiske lande i en cirkel mod Rusland.Oprustning-dispositionerne hører til under den gamle præsident Barack Obama, men der blæser nye vinde med den nye mand - Donald Trump på præsident-posten. Han vil pleje og passe forbindelserne til Rusland, og sikkert nedtone fjendebilledet som NATO har.Man skal huske på, at der er hundredtusindvis af ansatte i det militære og medfølgende civile bureaukrati, og en våbenindustri, der føler det fordelagtigt med et skræmmende trussel-billede af Rusland. Indtil videre har disse bureaukratiske og våbenindustrielle kræfter haft held med deres indsats for at bevare deres lukrative stillinger og produktion.