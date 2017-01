Kørelærer "taget for spritkørsel" - men han var ædru

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 8. januar 2017 kl. 13:36En nordsjællandsk kørelærer er chokeret over politiet, der efter en razzia lige før jul meddelte, at man "tog ham i spritkørsel". Selvom han var ædru. Manden har indtil videre beklaget sig over den ualmindelig dårlige behandling fra politiets side til ekstrabladet.dk - der i dag omtaler "sagen".Kørelæreren frygter, at den helt grundløse og urimelige fortælling om hans "spritkørsel" kan skade hans virksomhed.