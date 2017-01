Travl knallertkører kørte lille pige ned - og forsvandt

Lørdag 7. januar 2017 kl. 14:17Der kan være flere forklaringer på, at en åbenbart travl knallertkører, som i går morges kørte en 6-årig pige på vej til skole ned i østjyske Randers, forsvandt. Den lille pige brækkede et ben, men i stedet for at hjælpe hende fortsatte knallertkøreren. Politiet er derfor stadig på udkig efter vedkommende nu mere end et døgn senere.Imidlertid er der ikke meget signalement at søge på grundlag af. Sort tøj, sort styrthjelm og sort knallert. Knallertkøreren kan have fået et chok over ulykken, og som følge heraf være skyndsomt forsvundet. En anden mulighed er dårlig samvittighed. Faktum er, at man skal hjælpe, hvis nogen kommer i nød eller tilskade.