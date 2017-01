Afgående 1. dame - vær flittig gør dig umage og uddan dig

Lørdag 7. januar 2017 kl. 11:50Tiden er ved at rinde ud for præsident-parret Michelle og Barack Obama. Den 20. januar tiltræder USAs nye præsident Donald Trump. Den afgående 1. dame har netop holdt sin sidste tale, og den var en opfordring til de amerikanske unge om at være flittige, gøre sig umage og uddanne sig.Michelle Obama fylder 53 år nogle få dage før den formelle fraflytning af præsident-parrets hjem i Det Hvide Hus i Washington. Hun uddannede sig på universiteterne Princeton og Harvard og arbejdede i et advokatfirma, da hun mødte Barack Obama, som hun blev gift med i 1992.