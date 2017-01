Overvågning-Danmark helt amok - firma har fået bøde

Fredag 6. januar 2017 kl. 18:43Det har taget fuldstændig overhånd med overvågning i Danmark både i det offentlige rum og i private firmaer. Helt galt er det gået i en virksomhed, hvor man opsatte overvågning i de ansattes hyggerum, uden at orientere om det. Det har kostet firmaet en bøde på 25.000 kr., og overvågningen er pillet ned.Bøden er blevet givet af arbejdretten, hvor både de ansattes og firmaets repræsentanter var enige om, at virksomheden var gået alt for vidt.Det bøde-dømte firma ville via sin hemmelige overvågning afsløre, om nogen drak alkohol i arbejdtiden. Hvilket imidlertid ikke kunne retfærdiggøre det "skjulte kamera".