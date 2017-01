Sort TV-skærm til nytår fortsat et mysterium - anholdt løsladt

Fredag 6. januar 2017 kl. 11:08Den stadig mere mystiske sag om sort TV-skærm hos 1,2 millioner TDC kunder(datterselskabet YouSee) i nytåret har taget en ny helt uventet drejning. I går anholdt politiet en 51-årig mand i København, men han er i formiddag løsladt. Der var ikke grundlag for at fremstille ham i grundlovforhør.Dette var ellers meddelt i morges, idet politiet mente at have grundlag for at kræve manden varetægtfængslet.For kort tid siden har politiet i København meddelt, at nye oplysninger har ført til beslutning om at løslade den 51-årige mand.