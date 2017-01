61-årig mand eftersøgt i nattens kulde er nu fundet

Fredag 6. januar 2017 kl. 10:53En 61-årig mand fra sydjyske Vejen forsvandt i går fra sit hjem, kørende i sin bil. Hverken bilen eller han var endnu i nat fundet, selvom politi og familie ledte efter ham i kulden. Et ubehageligt og farligt vejr at forsvinde i, men for kort tid siden kunne alle ånde lettet op.Manden er hjemme igen. En lykkelig historie blandt mange af den modsatte kaliber ved dette års begyndelse. Og den viser, hvor hurtigt, der skal sættes ind, hvis nogen pludselig forsvinder. Ingen grund til at tøve.