Isbjerg på 5.000 kvadratkm tæt på at rive sig løs fra Antarktis

Fredag 6. januar 2017 kl. 05:12Et 5.000 kvadratkm stort isbjerg, dvs. på størrelse med 25% af engelske Wales, er tæt på at rive sig løs fra Antarktis (sydpolen). Det er det 10. største isbjerg, som lige nu kun holdes fast over 20 km. Isbjerget er 350 m tykt. Forskere har fulgt udviklingen af isbjergets kommende løsrivelse i flere årtier.Isbjerget er så stort, at hvis det smeltede helt, ville vandstanden i verdenhavene stige 10 cm.