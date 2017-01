Fly- og rejseselskab konkurs

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 5. januar 2017 kl. 19:48Det 12 år gamle fly- og rejseselskab Flightcentre A/S med hjemsted i københavnske Brøndby er konkurs. Fallitten indtrådte i dag med afsigelse af konkursdekret i sø- og handelretten. Selskabet har også drevet virksomhed under navnene FCM Travel Solutions A/S og Idrættens Rejsebureau A/S.Hovedparten af Flightcentres aktiviteter var flybilletter til erhvervfolk. Men der er også solgt pakkerejser. Hvor mange kunder, der er kommet i klemme ved dagens konkurs, er endnu ikke oplyst.Selskabet har siden 2013 hovedsageligt været ejet af et hollandsk holdingselskab.