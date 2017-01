51-årig mand anholdt for at stå bag sort TV-skærm i nytåret

Torsdag 5. januar 2017 kl. 15:28Tele-giganten TDC (der har udskilt privatkunderne i datterselskabet YouSee) har i dag meldt nytårets sorte TV-skærm til politiet. 3 timer senere i eftermiddag har politiet i København anholdt en 51-årig mand, som man sigter for at stå bag, at 1,2 million kunder ikke havde noget TV-signal.Politiet har i forbindelse med ransagning beslaglagt teknisk udstyr, som nu skal undersøges.Der tages først senere stilling til, om den anholdte mand skal fremstilles i grundlovforhør. Hvis ikke skal han løslades.