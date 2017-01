Nyt bil-bombe angreb i urolige Tyrkiet - i kystbyen Izmir

Torsdag 5. januar 2017 kl. 15:02Der er endnu intet overblik over et nyt bil-bombe angreb, der har fundet sted i eftermiddag i den tyrkiske kystby Izmir. De første meldinger går på flere kvæstede, samt at man har skudt og dræbt den person, som udløste bomben. Men som altid er det klogt at tage oplysningerne fra det urolige muslimske land med forbehold.Bil-bomben skulle være eksploderet ved en retbygning i millionbyen, hvorfor det er sandsynligt, at den har anrettet mere skade og sikkert også krævet flere ofre end de første meldinger antyder.