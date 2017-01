Dansk molerfabrik på franske hænder får 16.000 kolleger

Torsdag 5. januar 2017 kl. 11:52Den franske industri-gigant Imerys har investeret i Danmark for første gang. Med købet af den danske molerfabrik, som startede i 1942 på limfjordøen Fur. I dag en moderne virksomhed med en vifte af produkter og med navnet Damolin. Den nye franske ejer er repræsenteret i 50 lande og har 16.000 ansatte.Moler findes på netop Fur og Mors og dets geologiske oprindelse kan føres mange millioner år tilbage i tiden.Det hidtidige ejerskab af Damolin kan føres til Sverige via et netværk af selskaber. Virksomheden (Damolin A/S) på Fur omsatte i 2015 lige over 330 millioner kr. og havde et overskud på 26 millioner kr. Den har omkring 150 ansatte.