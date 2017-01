Luftens forurening og trafikstøj forøger risiko for demens

Torsdag 5. januar 2017 kl. 09:46Den landlige luft og ro er godt for sjælen - og for helbredet. Årelange studier af et stort antal mennesker har påvist, at luftens forurening og trafikstøj forøger risikoen for demens. 11% af demens-tilfældene kan således tilskrives, at de sygdomramte har boet tæt på stærk trafik.De nye og aktuelle oplysninger kan studeres på www.thelancet.com (medicinsk tidskrift). 50 millioner er på verdenplan ramt af demens, så der er god grund til at forske videre i sygdommen og dens mulige bekæmpelse.