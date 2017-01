Stigende fransk modstand over for EU - vil af med euro

Onsdag 4. januar 2017 kl. 20:33Hvis lederen af det franske parti Front National - Marine Le Pen vinder det kommende forårs præsidentvalg, stiger den i forvejen stærke modstand over for EU i landet - og euro skal afskaffes som valuta i Frankrig. Marine Le Pen gør sig klar til valget ved bl.a. i dag at understrege sine markante holdninger.Allerede nu spås den 49-årige national-konservative partileder at være den ene, som går videre til 2. valgrunde ved præsidentvalget. Hvor hun sandsynligvis skal kæmpe mod den konservative (partiet Les Républicains) kandidat Francois Fillon (62 år). Marine Le Pen har den fordel, at det franske folk er blevet meget EU-skeptisk.